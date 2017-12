Bastos diz que será substituído por Tarso na Justiça O vice-governador de Santa Catarina, Leonel Pavan (PSDB), relatou que, na reunião que teve nesta quinta-feira com o ministro da Justiça, Márcio Thomaz Bastos, este comentou que deverá ser substituído no cargo pelo ministro de Relações Institucionais, Tarso Genro, após o carnaval. A informação de Bastos foi dada a Pavan em encontro, nesta quinta-feira, no qual uma delegação de Santa Catarina solicitou ao ministro a implantação de uma delegacia da Polícia Federal na cidade de Criciúma (SC). Segundo Pavan, Bastos não deu mais detalhes sobre a substituição, apenas mencionou o nome de Tarso como seu provável sucessor.