Bastidores: Substituto de Moraes será da cota pessoal de Temer

BRASÍLIA - O presidente Michel Temer não escolherá o substituto de Alexandre de Moraes para o Ministério da Justiça no "afogadilho" e deve nomear alguém de sua cota pessoal para o cargo, afirmou um parlamentar do PMDB, bastante próximo de Temer.

"O presidente vai escolher alguém ligado a ele. Com absoluta certeza, não vai ser fruto de negociação política", afirmou esse peemedebista sob condição de anonimato. Segundo o parlamentar, Temer deixará um "interino" no comando da pasta até decidir "com calma" o substituto de Moraes.

Entre cotados para a pasta, estão o advogado Antônio Cláudio Mariz de Oliveira, amigo pessoal de Temer, e o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ayres Brito. Os dois nomes chegaram a ser cotados quando Temer assumiu a Presidência.

Alexandre de Moraes deve deixar o Ministério da Justiça nos próximos dias. Ele foi indicado nesta segunda-feira para o Supremo na vaga do ex-ministro Teori Zavascki, morto em acidente aéreo em 19 de janeiro deste ano, no litoral do Rio de Janeiro.