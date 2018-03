Bastidores: Presidente do Iphan esteve em Salvador no mesmo dia em que Calero pediu demissão

BRASÍLIA - No mesmo dia em que Marcelo Calero pediu demissão do Ministério da Cultura após desentendimento com o ministro Geddel Vieira Lima (Secretaria de Governo) sobre licença do Iphan para construção de um imóvel em Salvador, a presidente do órgão, Kátia Bógea, esteve na cidade.

Kátia foi à capital baiana na manhã dessa sexta-feira, 18, para participar da reinauguração da Igreja da Venerável Ordem Terceira de São Domingos Gusmão. A igreja está localizada no Pelourinho, área histórica e turística de Salvador, e foi reaberta após dois anos de restauração pelo Iphan.

Segundo apurou o Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, com políticos baianos, a presidente do instituto não tocou no assunto durante o evento. O próprio Calero chegou a confirmar presença na reinauguração da igreja, mas acabou cancelando. No fim da tarde de ontem, ele confirmou seu pedido demissão.

Como mostrou neste sábado o jornal Folha de S. Paulo, Calero disse que um dos principais motivos que o levaram a pedir demissão do cargo foi pressão feita por Geddel para que o Iphan aprovasse o projeto imobiliário La Vue Ladeira, que será construído em uma área tombada de Salvador, base eleitoral de Geddel.