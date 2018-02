Bastidores: PMDB almeja ser alternativa de poder ao modelo do PT

Com a estratégia de se contrapor a Dilma Rousseff e ao pensamento petista na economia, o PMDB busca se transformar em uma alternativa de poder caso a presidente seja impedida de concluir o atual mandato.

Para os líderes peemedebistas, a crise econômica deverá se agravar neste final de ano, quando grande parte dos brasileiros vai utilizar o décimo terceiro salário para quitar dívidas, e piorar no início de 2016, época de gastos pesados como matrículas escolares e impostos municipais e estaduais.

Um dos formuladores do PMDB para a área econômica avalia que, se até março do ano vem, a economia não der sinais de recuperação, Dilma estará ainda mais fragilizada e vulnerável diante da ameaça de impeachment que ronda o Palácio do Planalto.

Por isso, a aposta dos peemedebistas é se descolar da crise e preservar o vice-presidente Michel Temer de desgastes. Se Dilma for impedida pelo Congresso, é Temer quem assume a Presidência, conforme a Constituição.

Até agora, o PMDB está convencido de que acertou o alvo com o documento divulgado no dia 29, no qual falava em uma “profunda recessão” com impactos no ano que vem. Temer ficou satisfeito com a repercussão do texto entre os chamados “formadores de opinião” da área econômica e vai insistir na estratégia com o congresso da Fundação Ulysses Guimarães, mantida pelo partido.

As críticas ao modelo Dilma Rousseff para a economia serão moduladas entre condenar eventuais aumentos de impostos propostos pela atual gestão e os erros cometidos pela presidente no mandato anterior dela (2011-2014).

Falta ainda se posicionar em relação ao ministro da Fazenda, Joaquim Levy, alvo preferencial do PT e do ex-presidente Lula. Apesar de avaliar que Levy perde a cada dia a capacidade de controlar a economia, o PMDB ainda não decidiu se irá fritá-lo publicamente.