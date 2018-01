Bastidores: Ministros do STF tratam com cautela possível interferência em impeachment

BRASÍLIA - A base aliada do governo articulou nesta quinta-feira, 3, um contra-ataque por meio do Judiciário para tentar derrubar a decisão do presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ), de abrir processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. Menos de 24 horas depois do anúncio de Cunha, três ações questionando o ato foram protocoladas no Supremo Tribunal Federal (STF) por deputados do PT e do PCdoB. Nos bastidores, no entanto, três ministros da Corte ouvidos veem com reservas a possibilidade de o Tribunal abortar desde já o início das discussões no Congresso.

Isso porque, em um primeiro momento, o Supremo não vai se debruçar sobre o mérito da discussão sobre impeachment, mas apenas sobre aspectos formais. A tendência, neste caso, seria a de não paralisar o processo interno do Legislativo, jogando para frente a discussão no Judiciário, de acordo com três ministros ouvidos reservadamente. Um dos ministros comparou a corrida ao Supremo contra o impedimento de Dilma à ânsia de advogados que impetram habeas corpus com pedido de soltura de cliente assim que é feita a prisão e são mal sucedidos.

Os ministros têm cautela em definições que têm como consequência a ingerência em decisão tomada por outro Poder. Questionado sobre se a Corte poderia, por exemplo, derrubar decisão do Congresso que decidisse afastar a presidente, o ministro Gilmar Mendes afirmou que o tema seria "muito difícil, tendo em vista o poder que se confere ao Congresso nessa matéria".

A estratégia do Planalto foi deixar que parlamentares e partidos da base recorressem ao Supremo sem que o governo precisasse interceder junto à Corte para evitar desgastes. A intenção é levar ao STF, além da discussão sobre a tese do impeachment, questionamentos sobre as formalidades adotadas durante o processo na Câmara e o argumento de que Cunha agiu com "desvio de finalidade" ao atuar através de "chantagem".