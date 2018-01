Bastidores: Lula em cena contra poder de atração de tucano no Senado

O ex-presidente está empenhado em ajudar a montar uma sólida base aliada no Senado para o segundo mandato de sua afilhada política. Na avaliação de Lula, se Dilma não se aproximar dos senadores daqui para a frente, há o risco de Aécio atrair parte deles para a oposição, principalmente os de partidos que registram rachas em suas bancadas, como o PMDB, o PP e o PDT.

"O presidente Lula tem preocupação com a relação entre o novo governo da presidente Dilma e os senadores. E nós também temos essa preocupação. Então, juntamos a fome com a vontade de comer", disse o líder do PT no Senado, Humberto Costa (PE). De acordo com o parlamentar, Lula acredita que poderá comandar algumas mudanças nos rumos do PT daqui para a frente. Na reunião de hoje, o ex-presidente deve falar de suas ideias para o futuro do partido.

Lula não vai restringir sua atuação ao próprio partido. O ex-presidente vai procurar os senadores de legendas da base aliada. Alguns já foram contatados, como os peemedebistas Eunício Oliveira, derrotado na disputa pelo governo do Ceará pelo petista Camilo Santana; o amazonense Eduardo Braga, que também perdeu a eleição para governador, e Valdir Raupp (RO). Lula preparou o discurso de que o novo mandato será de boas relações com todos. Na atual gestão, os senadores contam nos dedos as vezes em que foram recebidos por Dilma. O queixume é dirigido também aos ministros que, de acordo com os parlamentares aliados, não os recebem.