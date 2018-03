Bastidores: Lavação de roupa suja extrapola reunião e chega ao plenário

Segundo relatos de participantes, o líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), apontou o relator da Medida Provisória 664, deputado Carlos Zarattini (PT-SP), que não estava presente, como um dos principais responsáveis pelo resultado adverso na votação do fator previdenciário.

Na avaliação do Planalto, quando declarou voto favorável à emenda que criou uma alternativa ao fator, Zarattini "passou a senha" de que o PT não votaria unido com o governo e de que haveria muitas defecções, abrindo uma debandada na base. Guimarães comunicou na reunião que, por sua rebeldia, Zarattini seria destituído da vice-liderança do governo.

A postura de Zarattini - que já vinha sendo criticado por ter flexibilizado demais a MP enviada pelo Executivo - foi amplamente questionada por outros líderes da base. Eles alegaram que não tiveram como cobrar fidelidade de suas bancadas com um petista (e relator da matéria) se manifestando contra a orientação do Planalto.

Em outro momento de tensão, a líder do PCdoB, Jandira Feghali (RJ), reclamou de uma entrevista dada por Guimarães, na qual ele também teria jogado na conta do partido aliado - que votou em peso pela aprovação da emenda - a derrota do governo. O petista disse que os aliados precisavam ser governo "de manhã, tarde e noite", o que irritou os demais líderes da base e desencadeou uma outra discussão, desta vez com o líder do PDT, André Figueiredo (CE). Os pedetistas fecharam questão contra as duas medidas provisórias do ajuste fiscal e, sentindo a indireta, Figueiredo reclamou que havia informado há tempos a posição que seria adotada por sua legenda.

Coube ao vice-presidente Michel Temer, que comandava a reunião, esfriar os ânimos e ressaltar que era preciso debater sobre como evitar a aprovação ontem de mais emendas que pudessem provocar mais despesas aos cofres públicos. No final, foi fechado um acordo pelo qual as lideranças da base atuariam para manter o texto, o que acabou ocorrendo no plenário.

Entretanto, os ressentimentos presenciados na vice-presidência, onde ocorrera o encontro, foram transferidos para a Câmara. O líder do PSD, Rogério Rosso (DF), disparou contra Zarattini. "O que foi desleal? Foi a posição do PC do B ou a do PDT? Ou a posição do relator, na calada, na surdina, que aos 45 do segundo tempo, votou contra o governo e favorável à emenda do deputado Arnaldo Faria de Sá", disse. Zarattini se defendeu: "Eu quero dizer ao deputado Rogério Rosso que nós não agimos na calada da noite. Nós discutimos esse assunto, todo esse tempo, com a liderança do governo", afirmou. "Discutimos a todo momento e nunca deixamos de colocar a nossa posição nessa questão e a necessidade efetiva de se rever o fator previdenciário."

A jornalistas, Zarattini relatou que a maioria da bancada petista era favorável à mudança do fator, mas preferiu acompanhar a orientação do governo. O deputado disse que foi sugerido ao governo que se antecipasse à emenda do PTB, apresentando uma proposta de mudança no fator previdenciário. O Planalto se recusou e a Câmara acabou aprovando a fórmula 85/95. Zarattini, então, disse que renunciou ao cargo de vice-líder. Mas negou que ela tenha sido forçada: "Eu tomei a iniciativa de fazer isso".