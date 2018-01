BASTIDORES: Deputado age para tornar candidatura ‘irreversível’ O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), iniciou nesta quarta-feira, 4, a movimentação mais ostensiva para consolidar sua candidatura à reeleição. Antes de almoçar com tucanos, Maia se encontrou com o presidente Michel Temer, dando o primeiro passo para mostrar que tem o apoio do Palácio do Planalto.