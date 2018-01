Bastidores: Bom humor ao lado de Levy e bronca no operador do 'TP' A primeira reunião ministerial do ano serviu para jogar uma ducha de água fria na expectativa dos novatos. A partir de agora, nenhum programa poderá ser lançado sem passar pela lupa dos Ministérios da Fazenda, do Planejamento e da Casa Civil, que formam a "junta orçamentária" do governo.