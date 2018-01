Bastidores: Articulação política é alvo durante jantar com PMDB Nem pacote nem cargos. O prato de resistência do jantar em que o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, expôs a necessidade do ajuste fiscal para a cúpula do PMDB só foi servido quando o presidente do Senado, Renan Calheiros (AL) e seus colegas Eunício Oliveira (CE) e Romero Jucá (RR) criticaram a articulação política do governo, patrocinada pelo chefe da Casa Civil, Aloizio Mercadante. Ao lado de Levy, Mercadante ouviu queixas sobre a ausência do PMDB no núcleo que discute com a presidente Dilma Rousseff as estratégias do governo e prometeu mudanças em breve.