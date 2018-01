Bastidores: A preocupação com o próximo balanço

O acordo com o órgão regulador dos EUA é importante porque a Petrobrás tem papéis naquele mercado. Portanto, precisa divulgar seu balanço lá também.

O que se sabe, por ora, é que o rombo não chega aos R$ 88,6 bilhões que a empresa divulgou como estimativa de supervalorização de ativos. Há nesse número perdas decorrentes da queda da cotação internacional do petróleo e de decisões do comando da empresa por negócios ruins. A questão é como calcular os malfeitos - uma apuração que a Justiça brasileira pode levar anos para concluir.

Na reunião de 27 de janeiro, os conselheiros foram pegos de surpresa com a conta apresentada por Graça Foster. Ela apresentou e defendeu um parecer que indicava perdas de R$ 61 bilhões para a empresa - diferença entre ativos superavaliados em R$ 88 bilhões e outros subavaliados em R$ 27 bilhões. Graça chegou a anunciar aos conselheiros o lançamento do resultado no balanço do terceiro trimestre. Entraria como baixa no patrimônio líquido, sem impactar no lucro, mas elevaria a alavancagem - relação entre a dívida e o patrimônio - da empresa.

Os conselheiros ficaram perplexos. Eles esperavam perdas de R$ 2 bilhões a R$ 4 bilhões em função de atos de corrupção. Graça, porém, acreditava que conseguiria aprovar o valor até 30 vezes maior, o que não ocorreu.

Apesar da renúncia, Graça é quem assinará o balanço do quarto trimestre de 2014, ainda sem previsão de data para ser divulgado. Mesmo fora da Petrobrás, a ex-presidente tem de responder por esses números.