Bastidores: A aposta pela redivisão do poder O Palácio do Planalto tem estimulado ministros com perfil político fora do PT e do PMDB a criarem novos eixos de interlocução no Congresso. A ideia é viabilizar pelo menos mais dois blocos: um com partidos de centro e outro de centro-esquerda. Dessa forma, ampliaria-se a base de sustentação ancorada nos petistas e peemedebistas, detentores das duas maiores bancadas e responsáveis por ditarem o ritmo de votação de projetos de interesse do governo.