Base tenta empurrar impeachment de Arruda para 2010 Além de antecipar salários aos servidores públicos do Distrito Federal e medidas a militares - no valor total de R$ 248 milhões -, o governador José Roberto Arruda (DEM) acertou com sua base aliada que os pedidos de impeachment contra ele serão votados no plenário da Câmara Distrital somente depois da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) criada para investigar as denúncias de corrupção. Como a comissão só começará os trabalhos em 2010, Arruda pretende ganhar tempo para esfriar a crise e diminuir a pressão a favor de seu afastamento.