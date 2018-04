Base rejeita mais uma tentativa de convocar Pimentel A base aliada se mobilizou novamente hoje para impedir a convocação do ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel. A tentativa da oposição foi a de levar o ministro à Comissão de Relações Exteriores da Câmara para falar sobre uma resolução que trata de tarifas do Mercosul. Diante das denúncias sobre a atividade de consultor de Pimentel, porém, a base não aceitou trazer o ministro à Câmara.