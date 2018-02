Base pede que PR esteja presente no coquetel de Dilma

Os aliados tentam apaziguar os ânimos do PR e evitar que o partido se afaste da base de sustentação da presidente Dilma Rousseff. O PR vai reunir a sua bancada amanhã para decidir se enviará ou não representante ao coquetel que a presidente oferecerá a líderes da base aliada na noite de amanhã.

O líder do PMDB, Henrique Eduardo Alves (RN), fez o apelo de público para que o aliado não se afaste. "Fui fazer um apelo para que o PR fosse ao coquetel. É um gesto importante da presidente com o Congresso e seria bom que eles fossem". Henrique Eduardo Alves, o líder do governo, Cândido Vaccarezza (PT-SP), e o líder do PTB, Jovair Arantes (GO), foram alguns dos que procuraram as lideranças do PR.

O líder do PR, deputado Lincoln Portela (MG), reafirmou que o partido continua na base, mas confirmou que a bancada vai decidir se o PR terá ou não representantes no encontro com Dilma. Ele voltou a fazer elogios a Passos, mas criticou o "relacionamento" do Palácio do Planalto com os parlamentares. "O nosso desconforto é com a maneira de tratar a base", afirmou.