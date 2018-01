Base governista troca titulares na comissão

BRASÍLIA - Diante da perspectiva de derrota na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, a base governista prepara uma série de mudanças, na próxima semana, na composição do colegiado, que vai analisar o pedido de admissiblidade da denúncia contra o presidente Michel Temer. O vice-líder da bancada do PMDB e membro da “tropa de choque” de Temer, Carlos Marun (MS), será alçado ao posto de titular no lugar de José Fogaça (PMDB-RS).

O PTB também pretende tirar Arnaldo Faria de Sá (SP), opositor do governo, da titularidade. Ele vai para suplência no lugar de Giovani Cherini (PR-RS) e para a vaga de titular do PTB vai Nelson Marquezelli (PTB-SP). Na bancada do PSD, Evandro Roman (PSD-PR) substituirá Expedito Netto (PSD-RO) como titular – ao placar da denúncia, do Estado, Netto se declarou favorável à denúncia.

Só o Solidariedade já fez quatro trocas nos últimos dias. A final, a titularidade da vaga ficou com Laércio Oliveira (SE), reconhecido governista.