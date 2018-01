Base governista se reúne com FHC Os presidentes dos partidos que integram a base de sustentação do governo reúnem-se hoje no Palácio da Alvorada para uma reunião com o presidente Fernando Henrique Cardoso. São eles, José Aníbal (PSDB), Jorge Bornhausen (PFL) e Michel Temer (PMDB). O vice-líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (PR), está representando o PPB. A reunião foi solicitada pelos presidentes dos partidos para discutir com Fernando Henrique alguns projetos prioritários que gostariam de incluir na pauta do primeiro semestre deste ano, como o fim da cumulatividade das contribuições sociais e a fidelidade partidária. Durante a reunião, os líderes partidários devem conversar com o presidente sobre a medida provisória que corrigiu a tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física, mas aumentou a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido das empresas prestadoras de serviços. Eles devem dizer ao presidente que o aumento de tributo causará desgaste aos partidos governistas e que provavelmente eles vão apoiar a modificação da MP. O assassinato do prefeito de Santo André, Celso Daniel e a crescente onda de violência nos grandes centros urbanos também deverão ser tratados na reunião com o presidente.