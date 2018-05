Base governista pode ter 2 candidatos, admite Campos

De acordo com a pesquisa sobre o cenário eleitoral para 2010, o governador paulista, José Serra (PSDB), continua liderando as intenções de voto para a presidência da República, com 34%; a ministra Dilma tem 14% e foi alcançada por Ciro Gomes, que também tem 14%.

Na avaliação de Eduardo Campos, até os 6% atribuídos à senadora Marina Silva, do PV, podem ser computados mais para o lado do governo do que da oposição. "Pela sua trajetória, Marina está mais próxima do nosso campo do que oposicionista", disse o governador.

Ao comentar o crescimento das intenções de voto em Ciro Gomes, ele afirmou que, se o mesmo cenário se mantiver até março do próximo ano, o bloco governista poderá ter dois candidatos à Presidência da República: Ciro e Dilma.

Campos disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva prefere ter todos os partidos da base aliada engajados na mesma candidatura. "A liderança da sucessão presidencial é do presidente Lula, e vamos continuar ouvindo o presidente, mas, se o cenário continuar assim até março, deveremos ter mais uma candidatura", afirmou o governador.