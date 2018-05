Base governista adere à CPI mista da Petrobras

"A CPI tem o apoio de 91% da população, segundo mostra uma pesquisa hoje. Então é claro que isso não é um assunto só da oposição", disse o líder do PSDB, Antonio Carlos Imbassahy (BA), ao anunciar a adesão de parte da base à iniciativa. A Pesquisa CNT/MDA, divulgada nesta terça-feira, 29, pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), mostra que, entre os que acompanham ou ouviram falar das denúncias envolvendo a Petrobras, 91,4% se disseram a favor da instalação da CPI.

Segundo os oposicionistas, os líderes do PMDB, Eduardo Cunha (RJ), do PSD, Moreira Mendes (RO), do PR, Bernardo Santana de Vasconcellos (MG), e do PTB, Jovair Arantes (GO), participarão da reunião com Calheiros nesta tarde. "São líderes que assinaram a CPI, então é natural que participem", disse o líder do DEM, Mendonça Filho (PE).

Eduardo Cunha diz que vai consultar ainda os parceiros do "blocão", que reúne PR, PTB, PSC e o oposicionista SDD, mas já sinaliza que participará da pressão. "Nós assinamos a CPI e o Congresso não é unicameral, é bicameral", argumenta.