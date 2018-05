'Base do governo não quer investigar nada', diz Aécio O provável pré-candidato do PSDB à Presidência da República Aécio Neves voltou a criticar a atitude da base governista com relação à CPI da Petrobras. "A base do governo não quer investigar absolutamente nada", disse em entrevista à TV Gazeta, referindo-se à proposta ampla de comissão para investigar também irregularidades no metrô de São Paulo e no Porto de Suape (PE).