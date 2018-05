Base dividirá comando de comissões sobre pré-sal

Os líderes da base não vão ceder esses cargos principais para deputados de oposição, sob o argumento que eles estão dificultando os trabalhos fazendo obstrução contra a tramitação dos projetos em regime de urgência.

De acordo com as últimas articulações, o PT deverá abrir mão de uma das relatorias para assumir a presidência de uma comissão.

No momento, as articulações indicam que a comissão que analisará o projeto que trata da partilha da produção deverá ser presidida pelo deputado Arlindo Chinaglia (PT-SP) e terá como relator o líder do PMDB, Henrique Eduardo Alves (RN). O relator do projeto que trata da criação do Fundo Social deverá ser Antonio Palocci (PT-SP). Já os outros dois projetos serão relatados por um deputado do PR e outro do PP. As presidências das outras três comissões serão ocupadas por um deputado do PDT, um do PSB e um do PTB.