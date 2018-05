Base de Yeda quer barrar pedido de impeachment

A análise de admissibilidade será feita por uma comissão especial com 36 dos 55 deputados, a ser montada até o fim da próxima semana. O parecer do relator, pela tramitação ou pela rejeição do processo, terá de ser aprovado na comissão e no plenário. É nessa etapa, com final previsto para o início de outubro, que a situação espera usar da maioria que tem na Casa para encerrar o caso.

Os parlamentares da base aliada (PSDB, PP, PMDB, PTB e PPS) entendem que o processo deve ser arquivado com a maior brevidade possível para evitar mais desgastes à imagem do governo e do Estado e, para justificar a rejeição, vão alegar que as acusações formuladas no pedido são inconsistentes e não estão acompanhadas de provas concretas. "Queremos que o processo seja breve para o Rio Grande parar de sofrer as consequências de tanta instabilidade política", destaca Pedro Westphalen (PP), líder do governo na Assembleia. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.