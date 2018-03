Base aliada vai tentar cancelar convocação de Vaccari

A ideia dos governistas é anular a ata da sessão que aprovou a convocação de Vaccari. A vinda do tesoureiro do PT ao Senado foi aprovada graças a um cochilo da base aliada.

O líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), disse que a anulação da ata se justifica porque o objetivo da oposição ao convocar Vaccari é levar a disputa eleitoral para dentro do Poder Legislativo. "O assunto Bancoop não tem nada a ver com CPI das ONGs. Se toda disputa regional ou embate eleitoral resolverem trazer para o Congresso, então vamos ter de criar uma comissão de embate eleitoral."

Segundo Jucá, a base do governo vai tentar fazer com que a CPI das ONGs investigue o que é ligado a organizações não-governamentais. "Qualquer outro embate não é pertinente à CPI", afirmou o líder. Como os governistas são maioria na comissão, Jucá promete reunir a base aliada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para rejeitar a convocação de Vaccari na sessão de hoje à tarde.

Além de Vaccari, também foram convidados a depor o promotor José Carlos Blat, do Ministério Público de São Paulo (MP-SP), o corretor Lúcio Funaro e Hélio Malheiro, irmão de Luiz Malheiro, que morreu em acidente de carro em 2004 e ex-presidente da Bancoop. O depoimento de Blat estava marcado para hoje, mas também foi cancelado. O promotor pediu para adiá-lo porque deseja finalizar o inquérito antes de falar aos parlamentares.