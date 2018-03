Base aliada tem dúvidas sobre plebiscito, diz Chinaglia O líder do governo na Câmara dos Deputados, Arlindo Chinaglia (PT-SP), disse nesta terça-feira que a base aliada na Casa manifestou dúvidas e preocupações sobre como levar adiante a proposta do Palácio do Planalto de promover um plebiscito para implementar a reforma política. No entanto, segundo o petista, todos concordaram que é preciso aperfeiçoar logo o sistema de representação no País. "O recado das ruas é mais do que evidente: as pessoas exigem participar. Essa vai ser a nossa orientação", afirmou.