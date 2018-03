Base aliada quer solução intermediária sobre royalties Os líderes da base vão fazer uma última tentativa para evitar a disputa por royalties entre Estados e municípios produtores e não produtores de petróleo na votação amanhã no plenário da Câmara do projeto que estabelece o sistema de partilha na exploração na região do pré-sal. Os líderes da base estão construindo uma alternativa intermediária entre o texto do relator, Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN), e a emenda apresentada pelos deputados Ibsen Pinheiro (PMDB-RS) e Humberto Souto (PPS-MG) para ser apresentada em reunião amanhã à tarde com prefeitos que estarão em Brasília para acompanhar a votação.