Base aliada quer aprovar substitutivo à Emenda 29 A base aliada do governo vai tentar derrubar, na votação de hoje no plenário do Senado, o projeto de lei que regulamenta a PEC 29, e que obrigava a União a gastar com a saúde o equivalente a 10% de suas receitas correntes brutas. A expectativa do líder do governo, senador Romero Jucá (PMDB-AP), é de aprovar o substitutivo da Câmara dos Deputados a essa regulamentação.