Base aliada planejou falta de quórum em CPI, diz Jucá

Sobre a falta de quórum no início da tarde na sessão de instalação da CPI da Petrobras, Jucá relatou que se tratou de algo orquestrado e afirmou que a base do governo "está tranquila". Ele explicou que, no caso da CPI da Petrobras, o PMDB, mais precisamente o senador Renan Calheiros (AL), indicará a relatoria, enquanto Aloizio Mercadante (PT-SP) apontará o nome do presidente da comissão. "Enquanto não definir uma, não haverá outra", disse Jucá. De acordo com ele, a instalação da CPI da Petrobras dependerá, portanto, da manifestação da oposição.