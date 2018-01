Base aliada manterá conversações, diz Bornhausen O senador Jorge Bornhausen (PFL-SC), presidente nacional do partido, afirmou hoje, em São Paulo, que a intenção da base aliada é manter as conversações para impedir os "desvios de rota" que possam prejudicar o governo e o apoio no Congresso. Ele almoçou com os presidentes nacionais do PSDB, deputado José Aníbal (SP), e do PMDB, deputado Michel Temer (SP), no Restaurante Massimo. Segundo o senador, que voltou a defender a manutenção da aliança das legendas da base governista, o contato sistemático entre os líderes da aliança permitirá o acompanhamento das pré-candidaturas das siglas aliadas. "Quando chegar em maio, o candidato que tiver melhores condições será o cabeça de chapa", disse Bornhausen. O critério, segundo ele, é o que estiver melhor posicionado nas pesquisas de intenção de votos. "A aliança deve fazer-se em torno de quem estiver melhor colocado", afirmou Bornhausen. Ele descartou a realização de prévias ou primárias entre as agremiações para a definição do cabeça de chapa. O senador ressaltou que o importante é a manutenção da coalizão entre PSDB, PFL e PMDB. "Estamos procurando a convivência para atingir a convergência; é a nossa meta. A busca dessa convergência pode dar-se no primeiro turno, mas será levada para o segundo turno, se não for possível antes", disse. Bornhausen voltou a afirmar que o PFL decidiu pela pré-candidatura da governadora do Maranhão, Roseana Sarney (PFL-MA). Sobre o lançamento da pré-candidatura à Presidência do ministro do Desenvolvimento Agrário, Raul Jungmann, o senador do PFL evitou pronunciar-se. "É um problema do PMDB", disse.