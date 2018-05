Base aliada já coleta assinaturas para CPI mista Líderes da base aliada na Câmara começaram a repetir a estratégia usada pelo governo no Senado e já coletam assinaturas para fazer uma CPI mista "ampliada" da Petrobras. A intenção é colocar junto com o tema desejado pela oposição a investigação sobre a denúncia de formação de cartel no Metrô de São Paulo nas gestões do PSDB e questões sobre o Porto de Suape e suposto superfaturamento em convênios do programa de rede digital, temas que afetariam o PSB. O líder do governo, Arlindo Chinaglia (PT-SP), está em contato com os aliados em busca de assinaturas.