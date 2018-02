Barroso quer levar recursos ao plenário semana que vem O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso afirmou no início da tarde desta quarta-feira, 18, que pretende levar na próxima semana a plenário os recursos ao processo do mensalão. Barroso foi sorteado ontem como novo relator do tema, depois da renúncia do presidente do Supremo, Joaquim Barbosa, à relatoria desses casos.