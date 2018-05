Barroso nega se candidatar a cargo público e defende a Constituição em evento em Londres

LONDRES - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso afastou, neste sábado, 5, qualquer possibilidade de se candidatar a algum cargo público eletivo. "Sou um juiz e minha ideia é servir o País como juiz. Se me deixasse seduzir minimamente por essa ideia desautorizaria tudo o que eu faço", afirmou em Londres à imprensa, onde participa da terceira edição do Brazil Forum UK, evento realizado durante este fim de semana no Reino Unido. Ele foi questionado sobre a possibilidade ao ser considerado o ministro "mais pop" do Supremo atualmente, o que negou imediatamente com a cabeça.

Barroso se disse também orgulhoso de participar "esplendorosamente" desse processo histórico pelo qual o Brasil passa. "Considero que o País está vivendo uma nova ordem baseada em integridade e pluralismo", afirmou. No entanto, durante sua apresentação no evento, ele disse que o Brasil vive momento difícil. "Achava que não voltaríamos a viver algumas das situações pelas quais temos passado", pontuou, explicando que se trata não apenas do trauma do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, mas também pelo que chamou de "tempestade ética, política e econômica" no Brasil. "Mas essa onda de negatividade não me pegou", acrescentou.

Barroso defendeu ainda a manutenção da Constituição doméstica atual, que este ano completa 30 anos. "A Constituição pode ser a bússola que vai nos ajudar a sermos a República que ainda não fomos. Não devemos ou podemos desperdiçar o capital político que a Constituição representa. Não sou adepto de se convocar uma nova constituinte", afirmou.

Para o ministro, o aniversário de 30 anos da Constituição brasileira não é um fato pouco relevante, principalmente para um país da América Latina. "Acho que, apesar de a fotografia do momento atual brasileiro ser devastadora, a história desses 30 anos é relativamente boa. Se acertarmos um ou outro ajuste, se caminha para um final feliz. A história é um caminho que a gente escolhe", argumentou.

Seminário. O Brazil Forum UK é realizado anualmente em Londres e Oxford e Barroso é o presidente de honra da edição deste ano. O seminário terá também a participação da ex-presidente Dilma Rousseff, que fará o encerramento do primeiro dia de palestras.

O tema deste ano é "Break Down The Constitution". No palco do evento, que neste sábado ocorre no teatro da London School of Economics (LSE), há duas poltronas e uma pequena mesa com flores onde foi pregado um cartaz com a hashtag #mariellepresente.

Ao longo do dia também devem fazer apresentações a professora da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo Laura Carvalho; o professor e pesquisador do Instituto FGV, Samuel Pessôa; o diretor-geral da Organização para a Agricultura e Alimentação (FAO) da ONU, José Graziano da Silva; a ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campello; e o líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto e pré-candidato à presidência pelo PSOL, Guilherme Boulos, entre outros.

Neste domingo, 6, o seminário segue para a cidade de Oxford. A previsão é que a ex-ministra do Meio Ambiente e pré-candidata ao Planalto pela Rede, Marina Silva, faça o encerramento do evento.