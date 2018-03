Barroso: 'Em tese', STF pode rever posição sobre anistia O novo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, afirmou nesta sexta-feira que, "em tese", o Supremo poderia rever sua posição sobre a anistia, com uma nova composição do tribunal. "A transição do regime militar para uma democracia no Brasil foi feita com menos sobressaltos e menos dificuldades institucionais que na Argentina", comentou, durante a primeira entrevista após a nomeação para o cargo.