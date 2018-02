Barroso é o novo relator dos casos do mensalão

Atualizado às 14h21

Brasília - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, é o novo relator do processo do mensalão. Ele assumiu a relatoria após o decisão do presidente da Corte, Joaquim Barbosa, de se afastar de todas as execuções penais relacionadas ao caso.

Em despacho encaminhado ao Supremo, Barbosa argumentou que advogados de condenados por envolvimento no mensalão estão agindo politicamente e, após a discussão entre ele e o defensor do ex-deputado José Genoino, decidiu se afastar do processo. No documento, Barbosa orientou que o vice-presidente do tribunal, ministro Ricardo Lewandowski, fizesse a redistribuição da relatoria.

Nessa segunda, 16, o então relator do mensalão pediu ao Ministério Público que processe o advogado Luiz Fernando Pacheco pelos supostos crimes de desacato, calúnia, difamação e injúria. Os dois discutiram durante sessão da Corte sobre o andamento do pedido de prisão domiciliar de Genoino e Barbosa mandou retirar o advogado do plenário da Corte. Entidades de classe criticaram a ação do presidente do Supremo.

Um processo contra o defensor de Genoino somente será aberto após uma eventual denúncia do Ministério Público.