Barroso diverge de Barbosa e vota a favor dos embargos O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Roberto Barroso, se posicionou, nesta quarta-feira, 11, favorável ao uso dos embargos infringentes no julgamento do processo do mensalão. Os embargos infringentes têm o poder de alterar a decisão tomada pelo plenário do STF no julgamento do processo do mensalão realizado no ano passado.