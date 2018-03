Barros Munhoz ironiza alta de patrimônio de deputados

Barros Munhoz citou o caso do deputado estadual Mauro Bragato (PSDB), que teve variação patrimonial de 377,06% entre 2006 e 2010. Em 2006, Bragato declarou à Justiça Eleitoral patrimônio de R$ 6.540. No ano passado, apresentou patrimônio de R$ 31.200. "Ele deve ter trocado uma Variant 78 por um Monza 88", ironizou Barros Munhoz. Além de Bragato, outros 15 deputados pelo menos dobraram o patrimônio em quatro anos. Juntos, somaram R$ 8,7 milhões em bens declarados em 2010. O valor supera em 279% os R$ 3,1 milhões informados em 2006.

O presidente da Assembleia paulista disse não ser contra a publicação da lista de bens dos parlamentares, mas sim contrário à "forma de divulgação". Barros Munhoz acusou a imprensa de tentar "denegrir" a imagem dos legisladores.

De acordo com o deputado tucano, a população e a imprensa não compreendem o trabalho dos deputados e fazem uma avaliação equivocada do desempenho do Legislativo. Ele destacou que os deputados sofrem restrições no direito de propor leis, uma vez que "90% dos assuntos" devem ser de autoria do Executivo.

"A imprensa mede a atuação do parlamentar pelo número de projetos de sua autoria que são votados, o que é uma aberração", avaliou. "Esse papel de representar (a sociedade) é ignorado pela população. Quando às sextas-feiras voltamos para as bases, é como se isso fosse um crime, como se fôssemos passear, quando estamos trabalhando", reclamou o deputado.

Para Barros Munhoz, é preciso fazer uma "avaliação justa" do trabalho dos deputados, que leve em conta a atuação individual nas comissões e no cotidiano do parlamento. "O melhor parlamentar não é aquele que apresenta o maior número de projetos e os aprova. Indiscutivelmente, não é", opinou.

Posse

O presidente da Assembleia anunciou que pretende atuar para mudar a data da posse dos deputados paulistas. São Paulo será o último Estado brasileiro a empossar seus legisladores, no dia 15 de março. Barros Munhoz quer que o início do ano legislativo em São Paulo seja em 1º de fevereiro, como ocorre nos demais 25 Estados. "É ruim começar em 15 de março", disse.

O deputado explicou que a posse em março ocorre desde 1995, quando parlamentares entraram com solicitação no Supremo Tribunal Federal (STF) para cumprir seus mandatos até março. A mudança agora só poderá ser feita através de emenda à Constituição Federal.