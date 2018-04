Barros Munhoz é eleito presidente da Assembleia de SP

Barros Munhoz, de 64 anos, substitui o tucano Vaz de Lima, que, na troca de cadeiras, ficou com a liderança do governo. Em seu discurso de vitória, Munhoz, que foi prefeito de Itapira, defendeu a revisão nos critérios da cota parte dos municípios nas verbas arrecadadas pelo Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), o principal imposto estadual. O deputado também destacou que defenderá a independência do Legislativo em relação ao Poder Executivo.

Além da presidência, houve eleições para oito cargos que compõem a Mesa Diretora. Mantendo o acordo de proporcionalidade, o PT ficou com a primeira e a quarta secretarias, para as quais indicou Carlinhos Almeida e Ana do Carmo, respectivamente. Já a segunda secretaria ficou com Aldo Demarchi, do DEM, e a terceira com o deputado Feliciano Filho, do PV. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.