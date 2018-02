Barreto: 'Não existe máfia chinesa dentro do ministério' O ministro da Justiça, Luiz Paulo Barreto, afirmou hoje, em entrevista coletiva aos correspondentes estrangeiros sediados no Rio de Janeiro, que "não existe máfia chinesa dentro do Ministério da Justiça". A declaração foi dada na entrevista coletiva que ele concedeu no antigo Palácio do Itamaraty, pouco antes de seguir para Buenos Aires.