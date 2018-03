Barradas será cremado hoje em cerimônia para família A cremação do corpo do secretário de Saúde de São Paulo, Luiz Roberto Barradas Barata, está marcada para as 11 horas de hoje e será restrita a parentes, a pedido da família. O corpo já está no Crematório de Vila Alpina, na zona leste da cidade, onde será feita a cerimônia, segundo funcionários do crematório. O velório foi realizado ontem na Santa Casa de São Paulo, no salão nobre da Provedoria.