Barbosa segue parecer de Janot e defende prisão de réus O relator do processo do mensalão, ministro Joaquim Barbosa, seguiu nesta quarta-feira, 13, integralmente a tese do procurador-geral da República, Rodrigo Janot, e votou pela execução imediata do cumprimento das penas para os condenados que não terão direito a novo julgamento. "Eu entendo que é imperativo dar o imediato cumprimento da sentença condenatória", afirmou Joaquim Barbosa, em manifestação no Supremo Tribunal Federal. Antes, o relator disse que a execução imediata é "consequência natural" do atual estágio do processo.