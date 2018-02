Barbosa recusa pedido de Valério para liberação de conta

Marcos Valério disse que precisa do dinheiro para pagar a multa de R$ 4,4 milhões fixada pelo STF como parte da condenação por envolvimento com o esquema do mensalão. Além da multa, o publicitário recebeu uma pena de 37 anos e 5 meses de prisão pela prática dos crimes de corrupção ativa, peculato, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.

"As medidas assecuratórias propriamente ditas - sequestro e arresto - são tomadas, no curso do processo criminal, com a finalidade de garantir futura indenização à vítima, pagamento das despesas processuais ou penas pecuniárias e, ainda, para eliminar o proveito econômico obtido com a prática criminosa", afirmou Joaquim Barbosa na decisão. Para o presidente do STF, o condenado não pode pretender obter a liberação de valores da empresa 2S Participações, que foram bloqueados para impedir que ele obtivesse vantagem econômica com a prática dos delitos.

Com a condenação criminal e a aplicação de pena de perda dos bens, Barbosa considera que "a medida adequada para cumprimento integral do julgado é determinar a venda dos bens adquiridos após 2003, com a destinação dos valores aos cofres públicos federais". O ministro ressaltou que determinou a alienação dos bens adquiridos depois de 2003.