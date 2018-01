Barbosa nega ter sido convidado para Fazenda O ex-secretário-Executivo do ministério da Fazenda Nelson Barbosa afirmou nesta quinta-feira em entrevista exclusiva ao Broadcast, serviço da Agência Estado de notícias em tempo real, que não foi convidado para ser ministro do segundo mandato da presidente Dilma Rousseff. "Não fui convidado ou sondado para nenhum cargo. Continuo na área de ensino e pesquisa da EESP-FGV e do IBRE. Portanto, não posso falar sobre algo que não existe", destacou, na saída de um evento em Campinas, no interior de São Paulo.