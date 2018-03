Barbosa não convence PSDB sobre reajuste do mínimo

"O argumento do governo é com base na negociação feita com as centrais sindicais, mas nós entendemos que há margem para dar um valor maior. É possível e cabe tranquilamente no Orçamento", afirmou o líder do PSDB, Duarte Nogueira (SP), após a exposição.

O deputado Carlos Sampaio (PSDB-SP) afirma que é possível elevar com mais força o valor do mínimo, porque o governo estaria prevendo uma receita abaixo do que realmente vai acontecer em 2011. "A visão que a gente tem é de que há a possibilidade de se chegar aos R$ 600 e o governo não tem justificativas técnicas para negar isso. A receita para este ano está subestimada em R$ 17 bilhões, se formos pegar o ritmo do crescimento de arrecadação no ano passado", observa.

O líder do PSDB argumenta ainda que um aumento maior do mínimo poderia ajudar os trabalhadores perante o crescimento da inflação, que tem prejudicado principalmente as pessoas com rendimento mais baixo. Os tucanos levaram para a reunião com representantes do governo o economista Geraldo Biasoto, que também participará da reunião da Comissão Geral, logo mais, para defender a posição do PSDB.