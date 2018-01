Barbosa entra em férias e prisão de João Paulo é incerta O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Joaquim Barbosa, antecipou as férias, inicialmente previstas para começar na sexta-feira, 10, e só deve voltar ao trabalho em fevereiro, quando termina o recesso do Judiciário. Com isso, fica indefinida a situação da prisão do deputado João Paulo Cunha (PT-SP), condenado no processo do mensalão. O plantonista no STF passa a ser a ministra Cármen Lúcia.