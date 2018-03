Barbosa e Luiz Sérgio defendem mínimo por decreto O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Nelson Barbosa, e o ministro das Relações Institucionais, Luiz Sérgio, defenderam hoje em reunião com senadores do bloco de apoio ao governo, capitaneado pelo PT, o reajuste do salário mínimo por decreto até 2015, conforme está previsto no projeto que deve ser votado amanhã.