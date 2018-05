Barbosa diz que é cobrado 'nas ruas' para ser candidato

Entre aplausos e pedidos de fotos por parte dos servidores do Judiciário baiano, Barbosa demonstrou também ter se cansado de falar sobre o fim do julgamento do caso do mensalão - quando perguntado sobre o tema, limitou-se a pedir, ainda que educadamente, para "mudar a fita". Preferiu tecer, por outro lado, elogios ao PJE. Para ele, é um instrumento para tirar a Justiça "da idade da pedra". Ele também elogiou algumas iniciativas da nova administração do Tribunal de Justiça da Bahia, como a criação de uma Câmara Especial de Justiça no extremo oeste do Estado, sancionada na semana passada pelo governador Jaques Wagner (PT), que cria a segunda instância do Judiciário na região.