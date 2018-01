Barbosa diz que advogado de Cunha fez 'grosserias preconceituosas'

Paris - O ministro Joaquim Barbosa, do Supremo Tribunal Federal, reagiu nesta sexta-feira, 24, com indignação às críticas feitas pelo advogado Alberto Toron, defensor do deputado federal João Paulo Cunha (PT-SP), a sua viagem à Europa. Para Barbosa, foram 'grosserias preconceituosas'.

Ao comentar sobre a viagem do presidente do STF a Paris e a Londres, Toron afirmou ao jornal O Globo: "É o fim da picada. Eu acho que não tem que dizer muito mais do que isso. E ele confortavelmente dando seu rolezinho em Paris".

"Um advogado vir a público fazer grosserias preconceituosas contra um membro do Judiciário que julgou seu cliente é prova de um déficit civilizatório", respondeu Barbosa nesta sexta.

As farpas fazem parte da polêmica envolvendo não só a não expedição do mandado de prisão de João Paulo Cunha, mas também a viagem à Europa em si, pela qual o presidente do STF receberá R$ 14 mil em diárias. Sobre os dias de férias em que não terá agenda oficial, o magistrado garante que um acerto de contas será feito ao término da viagem, como seria prática no tribunal.