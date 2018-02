Barbosa deve negar pedidos de advogados do mensalão O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Joaquim Barbosa, indicou nesta quarta-feira que não pretende atender pedidos de advogados dos condenados no processo do mensalão que, na prática, podem postergar o cumprimento das sentenças. "Tem havido pedidos no sentido de flexibilizar a lei penal. Mas todos me conhecem e sabem que eu não sou de flexibilizar a lei em nenhum sentido. Todas as decisões que tomei até agora foram no sentido de aplicar a lei", declarou o ministro.