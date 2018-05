Barbosa dá 48h para Agnelo se manifestar sobre regalias na Papuda

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Joaquim Barbosa, deu um prazo de 48 horas para que o governador do Distrito Federal, Agnelo Queiroz (PT), preste informações sobre suspeitas de regalias que teriam sido concedidas no sistema penitenciário de Brasília a condenados por envolvimento no esquema do mensalão.

Num ofício assinado nesta quarta-feira, 2, Barbosa pede que Agnelo Queiroz diga se já foi aberta alguma investigação interna para apurar a responsabilidade funcional pelas supostas irregularidades. Ele também quer saber quais medidas serão tomadas a curto prazo para a retomada do comando do sistema prisional. Barbosa perguntou ainda se o Distrito Federal tem condições de garantir um sistema com isonomia e sem ingerências políticas.

O despacho foi assinado por Barbosa um dia após o presidente do STF ter determinado a autoridades do Distrito Federal que tomem medidas necessárias para acabar com as regalias supostamente concedidas a condenados do mensalão.

No despacho de terça, Barbosa havia feito críticas a Agnelo Queiroz por ter questionado o fato de o juiz Bruno Ribeiro, da Vara de Execuções Penais (VEP), ter feito perguntas ao governador sobre o suposto tratamento privilegiado a condenados no processo.