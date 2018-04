Barbalho comemora decisão do STF com correligionários

"Estou muito satisfeito, o STF confirmou a decisão democrática do povo do meu Estado", declarou o peemedebista ao chegar à festa na casa do presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), Eunício Oliveira (PMDB-CE).

"Jader é uma força importante para a bancada. Ele briga como um urso, de pé", comparou o presidente do PMDB, senador Valdir Raupp (RO). Mas Jader - que no passado travou embates históricos com o ex-presidente do Senado, o falecido Antonio Carlos Magalhães - rejeitou a comparação de Raupp. "Eu não chego para brigar, eu venho para colaborar, para me integrar à bancada. Venho em missão de paz."