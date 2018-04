Baratas quebram rotina de fórum Baratas quebraram a rotina do fórum federal de São Paulo, onde tramitam milhares de ações - como a Satiagraha. Elas invadiram secretarias e cartórios, as mais atrevidas ameaçam até a sala de magistrados dos andares mais altos. Aninharam-se em divisórias e nas páginas envelhecidas. Funcionários trabalham com luvas. A Justiça Federal, a uma quadra da Paulista, ocupa 18 andares com suas 10 varas criminais e 5 previdenciárias. A direção marcou para hoje o contra-ataque: o prédio será dedetizado.